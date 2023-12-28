"Батькивщина" не будет голосовать за закон о мобилизации в том виде, который есть сейчас, — заявление

Украина должна бороться за победу новейшим оружием, а не жизнью людей. Об этом заявила Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в своем видеообращении, опубликованном на странице в Facebook, передает "Телеграф".

"Партия "Батькивщина" не будет голосовать за закон о мобилизации в том виде, который есть сейчас. Для нас неприемлемы его репрессивные положения, в частности, об отмене брони для инвалидов третьей группы, педагогов и студентов. Документ неэффективный и неконституционный", — отметила Юлия Тимошенко.

Комментируя поданный правительством законопроект о мобилизации, заместитель лидера "Батькивщины", народный депутат Валерий Дубиль отметил, что надо определить точное количество граждан, которое должно быть мобилизовано — этого в законе пока нет.

"Бесспорно, мы боремся за страну, нам важно выстоять и вернуть территории. Но самая большая наша ценность — это люди, их жизни. Уменьшение возраста призыва с 27 до 25 лет — это путь в никуда. Надо позволить мобилизовать профессиональных военных в возрасте от 60 до 65 лет, однако — только добровольно. И каждый, кого мобилизуют, должен быть подготовленным, обученным и обеспеченным всем необходимым — об этом должно позаботиться государство. Также наша позиция принципиальная — мы не поддержим закон, если там будут нормы об обязательном призыве женщин и отмене брони на людей с инвалидностью 3 группы, педагогов, ученых, студентов", — отметил Валерий Дубиль.

В ВО "Батькивщина" отметили, что в первую очередь в Верховную Раду должен быть внесен законопроект о всестороннем развитии технически-научных новаций для разработки и производства оружия.

Средства для собственного военно-промышленного производства лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предлагает найти, отменив в бюджете-2024 запланированное повышение зарплаты чиновникам и приостановив на этот год выплаты всех внешних и внутренних долгов. По ее подсчетам, эта сумма достигнет 650 миллиардов гривен.

"Отправляя на фронт молодых людей, мы не можем превзойти РФ в количестве военных. Мы должны своими собственными силами переоснастить нашу армию, дать ей высокотехнологичное и эффективное оружие. Конечно, мобилизация во время войны — неизбежна, однако должна проводиться справедливо. Мы должны действовать четко рационально, стратегически и победно, а не идти в тупик", — убеждена Юлия Тимошенко.