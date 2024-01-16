"Запад предал Киев": США заставят Зеленского изменить стратегию войны в Украине, — Bloomberg

Глава Кремля Владимир Путин также понял тактические преимущества обороны и ждет выборов в США в надежде, что Дональд Трамп вернется, после чего они заключат сделку.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе США будут заставлять Украину перейти из наступления к обороне. Этот разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским проведет советник США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в Белом доме хотят, чтобы Украина изменила стратегию борьбы с российскими оккупантами.

"Зеленский понимает, почему это имеет смысл, хотя он не хочет это слышать или говорить об этом публично. Поэтому он должен сказать Салливану ответить Байдену — и напомнить Конгрессу США — что Украина может играть в надлежащей обороне, только если США и их союзники гарантируют, что у нее есть необходимые средства", — пишет издание.

Также Bloomberg отмечает, что ради поддержания морального духа в Украине, где полномасштабная война длится уже 2 года, Зеленский считает, что ему нужно продолжать отрицать, что война сейчас зашла в тупик, как недавно признался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Контрнаступление Украины провалилось (что разочаровало Вашингтон, который призвал Киев принять другую тактику). Россияне слишком хорошо окопались, а украинцы потеряли слишком много солдат и потратили слишком много боеприпасов, особенно для противовоздушной обороны от неустанных российских ракетных обстрелов. Нападение всегда тяжелее защиты, но для Украины сейчас об этом не может быть и речи", — пишет издание.

Отмечается, что Путин также понял тактические преимущества обороны и ждет выборов в США в ноябре 2024 года, в надежде, что Дональд Трамп вернется в Белый дом, и они заключат соглашение. Также в РФ промышленность перешла на "военные рельсы", а 8% ВВП на армию в РФ превысит социальные расходы, тогда как Украина имеет меньше ресурсов, а энтузиазм западных партнеров спадает.

"Шокирующе в этом смысле то, насколько сильно Запад уже предал Киев", — констатирует Bloomberg.

В статье отмечается, что в разговоре Зеленский и Салливан придут к согласию, что продолжение наступления не имеет смысла.

"Итак, Зеленский должен прошептать Салливану то, что оба они уже знают: конечно, мы прекратим ездить на наших танках Western Abrams, Leopard и Challenger по грязи и траншеям, пока русские кишат беспилотниками сверху. Мы прекратим это, потому что это не имеет смысла. Вместо этого мы попытаемся удержать то, что у нас еще есть, даже если наши соотечественники в оккупированной части Украины будут думать, что мы бросаем их на растерзание российским господам", — пишет издание.

На момент публикации в Офисе президента не комментировали новый материал Bloomberg.

Напомним, что по словам экс-командующего Сухопутными войсками в Европе Бена Ходжеса, все разговоры о мирных переговорах являются смешными, ведь Кремль продолжает переходить на военные рельсы.

Ранее сообщалось, что без поддержки США Украины вероятность того, что Россия достигнет своей цели, резко возрастет. Она может либо поглотить всю Украину одним махом, либо откусить часть страны, оставив ее не более чем "мятежным" государством.