Сийярто призвал вернуть венграм Закарпатья прежние права: Кулеба ответил (видео)

По словам главы МИД Венгрии, Будапешт подготовил список "просьб для нормализации отношений", который состоит из одиннадцати пунктов.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Украину разрешить закарпатским венграм учиться и сдавать экзамены на венгерском языке. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком в Ужгороде 29 января, сообщил журналист Виталий Глагола.

"Мы ничего больше не просим, как вернуть венграм Закарпатья права, которые они имели до 2015 года. Чтобы они могли учиться и сдавать экзамены на родном языке", — сказал Сийярто.

Глава венгерского дипломатического ведомства заявил, что прибыл в Украину, чтобы "восстановить доверие в двусторонних отношениях". Он отметил, что Будапешт сформировал список "просьб для нормализации отношений", который состоит из одиннадцати пунктов.

В свою очередь Кулеба сообщил, что для обработки просьб Венгрии под эгидой двух министерств иностранных дел будет сформирована специальная комиссия.

"Через 10 дней она должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание, как и что из перечня тех вопросов, которые мы получили, нуждается в решении", — заявил глава МИД Украины.

Напомним, в ходе визита в Ужгород 29 января Петер Сийярто вместе с Андреем Ермаком и Дмитрием Кулебой также почтили память украинских защитников и посетили могилы погибших воинов ВСУ венгерского происхождения.

Ранее, 23 января, венгерские СМИ заявили, что перед визитом в Ужгород Петеру Сийярто на электронную почту посольства Венгрии в Украине пришло письмо с угрозами убийством.