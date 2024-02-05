Для Украины предусмотрены более 60 миллиардов долларов. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате законопроект.

Сенат США согласовал законопроект, который предусматривает совместную помощь стоимостью 118 миллиардов для Украины и Израиля. Соответствующий законопроект в Сенате США опубликовали в воскресенье, 4 февраля.

Общая сумма выделенных средств составляет 118,28 млрд долларов. Из них 60,06 млрд предусмотрено на поддержку Украины, 14,1 млрд на поддержку Израиля. На охрану границ южных штатов предложат потратить на 20,2 млрд долларов.

Для Украины предусмотрены более 60 миллиардов долларов, которые распределены следующим образом:

19,85 миллиардов долларов на вооружение и техники США, предоставленной Украине из запасов Пентагона;

13,8 миллиардов долларов для закупки вооружения и боеприпасов из оборонно-промышленной базы США;

14,8 миллиардов долларов на продолжение обучения украинских военных, обмен разведданными и другие меры поддержки;

7,85 миллиардов долларов на прямую бюджетную поддержку Украины;

1,58 миллиардов долларов на поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах.

Голосование за законопроект назначено на 7 февраля. Впрочем, в палате представителей Конгресса документ снова угрожают заблокировать.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю.

По его словам, если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, он "умрет по прибытию".

"Этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, и даже не приближается к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент", — отметил Джонсон.

Напомним, что последний пакет военной помощи США выделили в декабре 2023 года. Из-за конфликта между демократами и республиканцами Украине до сих пор не выделили финансирование на 2024 год.

Напомним, 31 января Виктория Нуланд анонсировала поставки Украине боеприпасов GLSDB для РСЗО западного типа. Она заявила, что в США понимают, что произойдет, если Украина не выживет.