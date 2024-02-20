Зеленский впервые за два года войны собирает фракцию "Слуга народа", — СМИ

По словам журналистов, депутаты сами просили о встрече с президентом еще с прошлого года. Они хотят поговорить с ним о ситуации в стране в целом.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля созывает народный депутатов фракции "Слуга народа". Это произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом пишет издание "Суспільне".

По словам журналистов, источники во фракции не уточнили тему собрания.

Также созыв "Слуг народа" прокомментировал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. По его словам, это неординарное событие.

"Пока бы не преувеличивал слухи, что там может быть, но событие неординарно в наших политических реалиях", — написал он у себя в Telegram.

Ярослав Железняк о встрече депутатов с Зеленским Фото: Скриншот

Как сообщили источники "Украинской правде", фракция еще с прошлого года просила о такой встрече, но у Зеленского на это не было времени. Во время встречи парламентарии планируют поговорить с президентом в целом о ситуации в стране, а определенной темы нет.

В материале говорится, что депутаты сейчас голосуют за топ-10 вопросов, которые они зададут Зеленскому во время встречи.

Ранее СМИ сообщали, что Украина хочет провести саммит по формуле Зеленского и стремится к встрече с Китаем. Союзники Украины стремятся, чтобы любое собрание высокого уровня включало различных участников из новых государств, в частности Бразилии, Южной Африки и Индии. Участие Китая считается особенно важным, учитывая влияние, которое Пекин имеет на Россию.