"Боретесь за всех нас": Джастин Трюдо приехал в Гостомель и обратился к украинцам в годовщину войны (видео)

Глава правительства Канады подчеркнул, что украинцы сейчас сражаются за демократические ценности во всем мире. Политик также собственноручно возложил цветы в Киеве к мемориалу погибшим в войне с РФ воинам.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил Гостомель (Киевская область) в годовщину полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. О поездке политик написал на своей странице в социальной сети Х (ранее — Twitter).

"Спустя два года после того, как Россия начала вторжение в Украину, поддержка Канадой украинского народа остается непоколебимой. Чтобы подтвердить эту поддержку, я нахожусь в Киеве", — написал Трюдо.

В 13:27 по Киеву глава канадского правительства разместил у себя на странице фотографию, где он вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими другими политиками стоит на фоне изувеченного обстрелами здания в Гостомеле.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал в Киев вместе с вице-премьером Христей Фриланд и министром обороны Биллом Блэром Фото: Джастин Трюдо/Х

"Два года назад Путин думал, что сможет быстро взять под контроль стратегические объекты на Украине, такие как аэропорт Гостомель. Но если мы здесь сегодня, то это потому, что он был неправ. Сила и решимость украинских защитников доказали, что он ошибался", — подписал Джастин Трюдо снимок.

"Вы боретесь на нашу демократию, за правила, которые родились из пепла Второй мировой. Украина дерется за всех нас. Украина победит именно так, как это произошло здесь в Гостомеле два года назад", – заявил Трюдо.

Кроме того глава правительства Канады, президент Украины Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министры Италии Джорджа Мелони, и Бельгии Александр Де Кроо почтили память погибших защитников у Златоверхого монастыря в Киеве.

Джастин Трюдо почтил память защитников нашего государства, погибших во время российско-украинской войны

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился из Гостомеля к украинцам. Глава государства подчеркнул, что война должна закончиться на наших условиях. Он встретился с рядом европейских партнеров в Гостомеле, где два года назад должно было начаться "Киев и Украина за три дня".

Также Фокус писал об обращении Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в день второй годовщины полномасштабной войны.