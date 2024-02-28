В России ответили на обращение от Приднестровья о помощи

В Госдуме пообещали рассмотреть обращение и провести консультации с президентом России и МИД.

В Госдуме РФ хотят рассмотреть обращение так называемых депутатов непризнанной Приднестровской молдавской республики. Об этом сообщают "РИА Новости".

По словам депутата Госдумы РФ по делам Содружества независимых государств Константина Затулина, Государственная дума России хочет рассмотреть обращение "съезда депутатов" непризнанного Приднестровья о защите от Молдовы, когда оно поступит в российский парламент.

"Я сейчас не готов ручаться за Совет Государственной думы (орган, который готовит организационные решения Госдумы — Ред.), который, конечно же, по этому вопросу будет обсуждать все, и, конечно же, будет делать это на основе консультаций с президентом и МИД РФ", — добавил он.

Напомним, что 28 февраля в так называемом Приднестровье состоялся съезд депутатов всех уровней. Власти непризнанной республики заявили, что Молдова якобы наносит "катастрофический" удар по экономике Тирасполя. Депутаты ПМР обратились в Совет федерации и Госдуму России с просьбой реализовать меры по защите так называемой ПМР в условиях "усиления давления Молдовы".

Представитель правительства Молдовы Даниэл Водэ заверил, что нет опасностей эскалации и дестабилизации ситуации в регионе. По его словам, событие спланировали те, кто находится слева от Днестра и Кремля.