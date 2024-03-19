"Продолжим иметь дело с этим": в Белом доме отреагировали на "победу" Путина на "выборах" (видео)

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, российские "выборы" не были свободными и справедливыми, однако "реальность такова, что Путин является президентом России".

Постановочные выборы в Российской Федерации не соответствовали критериям свободы или справедливости, однако США продолжат "иметь дело с этой реальностью". Об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

Салливан подчеркнул, что результаты "выборов" в России не были непредсказуемым, так как президент РФ Владимир Путин устранил своих политических оппонентов. Чиновник подчеркнул, что некоторые оппозиционеры трагически погибли.

"Итак, в этих выборах не было ничего свободного или справедливого, и их результат был предопределен", — сказал он.

При этом Салливан также заявил, что нынешние реалии таковы, что "Путин является президентом России".

"Нам приходилось сталкиваться с этой реальностью на протяжении всей войны в Украине, во время других агрессий, предпринятых Россией, во время других шагов, противоречащих национальным интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и со стороны Российской Федерации под его руководством. И мы продолжим иметь дело с этой реальностью", — заявил советник.

Салливан также подчеркнул, что эта реальность не отрицает того факта, что российские "выборы" не соответствовали "каким-либо критериям свободы или справедливости".

Брифинг Джейка Салливана

Напомним, спикер правительства ФРГ Кристиане Гофман сообщил, что правительство Германии не признает легитимной "победу" действующего президента Владимира Путина на состоявшихся в России 15-17 марта "выборах".

В свою очередь министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Владимир Путин "в очередной раз похитил выборы", однако сделать то же самое с Украиной у него не получится.