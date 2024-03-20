Дмитрий Кулеба посетит Индию: что известно об основной цели поездки

По данным журналистов, украинский дипломат хочет убедить местные власти поддержать Украину в противостоянии с Россией.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намерен в конце текущего месяца посетить Индию. Об этом идет речь в материале Bloomberg.

По данным источника издания, у Кулебы состоится встреча с главой индийского внешнеполитического ведомства Субраманьямом Джайшанкаром, с которым он имел телефонный разговор в январе.

Тогда украинский министр иностранных дел рассказал своему собеседнику, что Россия прибегла к эскалации ракетного террора и интенсивным обстрелам Украины в начале 2024 года. Еще одной темой обсуждения двух дипломатов стало дальнейшее сотрудничество относительно предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским формулы мира. К тому же, Кулеба обнародовал видение Киева относительно Глобального саммита мира на уровне лидеров, для участия в котором украинская сторона пригласила лидера Китая Си Цзиньпина.

Стоит отметить, что визит Дмитрия Кулебы в Индию стал основанием для серьезного интереса, так как речь идет о первом визите высокопоставленного представителя правительства Украины в эту азиатскую страну от начала российского полномасштабного вторжения. Интересно, что война стала предметом внимания индийских медиа после публикации местного издания The Hindu материала, согласно которому нескольких индийцев обманули мошеннические агентства по трудоустройству для работы помощниками войск РФ на фронте боевых действий с Украиной.

На прошлой неделе Индия, вместе с Россией, Францией, Соединенными Штатами и Великобританией приняла участие в успешном испытании собственной ракеты со способностью нести несколько боеголовок на расстояние до 5 тыс. км. При этом в Федерации американских ученых назвали космический проект Индии "тревожным знаком" из-за высокой оценки запуска Agni-V со стороны Нарендра Моди, который намерен остаться в должности на третий год.

Отметим, что 29 января стало известно об обсуждении между Индией и Россией планов по совместному производству оружия против войны в Украине. При этом глава индийского правительства Нарендра Моди занимает нейтральную позицию относительно полномасштабного вторжения РФ на украинскую территорию.

Также 14 ноября прошлого года Россия подписала контракт на производство переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" в Индии. По состоянию на сейчас эта страна остается крупнейшим экспортером оружия в РФ.