"Разговаривал сам с собой": Зеленский о реакции Путина на теракт в "Крокусе" (видео)

Украинский лидер назвал президента РФ "больным и циничным существом", отметив, что тот является "самым большим окном для террора".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал реакцию президента Российской Федерации на террористический акт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", который произошел 22 марта. Соответствующее видео украинский президент опубликовал в своем Telegram-канале.

"Сегодня Путин снова разговаривал сам с собой, снова обвинял Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он", — сказал глава государства.

Зеленский указал на то, что именно президент РФ и российские спецслужбы являются "самым большим окном для террора". Именно поэтому, по словам президента Украины, запрос на террор и насилие исчезнет вместе с Путиным.

Что сказал Путин о теракте в "Крокусе"

В субботу, 23 марта, президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, заявив, что террористы двигались в сторону границы с Украиной, где украинская сторона якобы подготовила для них "окно".

Позже, 25 марта, Путин еще раз высказался о стрельбе и пожаре в "Крокусе", заявив, что это была "акция устрашения". По его словам, теракт якобы может быть "звеном в серии попыток тех, кто воюет с Россией с 2014 года руками киевского режима".

При этом в ГУР опровергли заявление Путина о том, что стрелки, участвовавшие в расстрелах в концертном зале, планировали выехать на территорию Украины и имели там "соответствующие контакты". Спикер украинской разведки Андрей Юсов назвал обвинение со стороны Путина "чушью".

Напомним, в день теракта в "Крокусе" Путин не выступил с обращением к россиянам, а лишь передал через вице-премьера РФ Татьяну Голикову "благодарность врачам" и пожелал "выздоровления" пострадавшим в результате стрельбы и пожара.