"У самурая нет цели, только путь": Безуглая решила сменить работу и взорвала соцсети

Депутат предложила свою кандидатуру на должность SMMницы в команде вице-спикера ВРУ Елены Кондратюк.

Нардеп Марьяна Безуглая, экс-член фракции "Слуга народа", откликнулась на вакансию, которую разместила вице-спикер ВРУ Елена Кондратюк от партии "Батьківщина" в сети. И в прямом смысле от нее открестилась. Публикацию о вакансии Кондратюк разместила на свой странице в Фейсбук.

"Ищу к себе в команду SMM специалистов! Амбициозных и любознательных! Соглашайтесь", — написала она.

В комментариях свою кандидатуру неожиданно предложила народный депутат Марьяна Безуглая.

"Готова", — написала она.

"Свят, свят, свят", — в буквальном смысле открестилась от ее кандидатуры Елена Кондратюк.

Вице-спикер намекнула, что у депутата и так много работы.

Разговор двух политиков вызвал бурное обсуждение под публикацией.

Марьяна Безуглая, а зачем оно вам? У вас свой путь. Цель?

У самурая нет цели, у самурая только путь.

Игра престолов.

Комментарии хорошие.

Напомним, что 6 февраля народного депутата Украины и экс-заместителя председателя комитета Верховной Рады по нацбезопасности Марьяну Безуглую исключили из партии "Слуга народа".

Ранее, 6 января, в Верховной Раде появился проект постановления об отзыве нардепа с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

26 ноября 2022 года нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за то, что он не предоставил план на 2024 год. По ее словам, военное руководство, которое "не может предоставить никакого замысла", должно уйти.