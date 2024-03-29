Зеленский уволил посла Украины в Молдове Марка Шевченко

На сайте президента появился указ об увольнении Марка Шевченко с должности посла в Молдове. Причины такого решения главы государства не раскрываются.

Президент Украины Владимр Зеленский уволил с должности посла Украины в Молдове Марка Шевченко. Соответствующий указ под номером 192/2024 появился на сайте главы государства в пятницу 29 марта.

"Уволить ШЕВЧЕНКО Марка Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова. Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ", — сказано в указе.

Зеленский уволил посла Украины в Молдове Фото: Скриншот

О причинах увольнения Шевченко не сообщается.

Кто такой Марк Шевченко

Марк Шевченко является украинским дипломатом и историком. Родился в Киеве в 1969 году. В 1992 году закончил Киевский Национальный университет им. Т. Шевченко. Владеет румынским, русским и английским языками. С 2014 года занимал должность временно поверенного в делах Украины в Канаде. Уже в 2019 году его назначили чрезвычайным и полномочным послом Украины в Молдове.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский рассказал, почему Зеленский уволил его предшественника Валерия Залужного. Состав Генштаба и других органов военного управления будет обновлен боевыми офицерами с большим практическим опытом, который они приобрели на поле боя, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также в ОП рассказали, почему Зеленский уволил Алексея Данилова из СНБО. Как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк, назначение Александра Литвиненко на должность секретаря СНБО вместо Алексея Данилова является стандартной кадровой ротацией.