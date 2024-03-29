Зеленский уволил двух заместителей Ермака (фото)

Кроме увольнений двух должностных лиц, рассматриваются возможные изменения и в отношении Андрея Сибиги, еще одного заместителя председателя Офиса президента Украины.

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Смирнова и Алексея Днепрова, которые работают на должностях заместителей руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.

На их должности назначены Ирина Мудрая и Елена Ковальская.

Издание "Украинская Правда" со ссылкой на источники, проинформировало о том, что это не все запланированные изменения. Кроме увольнений Днепрова и Смирнова сейчас рассматривается возможное увольнение еще одного заместителя Ермака Андрея Сибиги.

"Официальная информация об этом появится или вечером пятницы или в ближайшие дни", — цитирует УП собеседников в команде президента.

Днепрова назначили на должность заместителем руководителя Офиса президента 9 июля 2021 года. Смирнов работает на этой должности с 10 сентября 2019 года. Согласно информации на сайте президента, у Ермака десять заместителей.

Биография Алексея Днепровского

Алексей Днепров с 2005 года работал на должностях в правительстве. С 2023 года был руководителем аппарата — заместителем Министра образования и науки Украины.

Фото: Офис президента

В 2015 году начал работу в Администрации Президента Украины, назначен заместителем главы. Заместителем Руководителя Офиса президента Украины назначен указом президента Украины 9 июля 2021 года.

Биография Андрея Смирнова

Андрей Смирнов работал юристом в частном секторе с 2022 по 2006 год. Впоследствии оказался на государственной службе. С 2012 года занимал должность в Государственном банковском учреждении "Украинский банк реконструкции и развития".

Фото: Офис президента

Занимался с 2013 года юридической и адвокатской практикой. Назначен заместителем Руководителя Офиса президента 10 сентября 2019 года.

Напомним, 29 марта Зеленский уволил посла Украины в Молдове Марка Шевченко. Причины такого решения руководителя государства не объявили.