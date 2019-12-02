Месси признали лучшим игроком года по версии France Football

Для аргентинца это уже шестой Золотой мяч в его карьере. По этому показателю ему пока нет равных в мире

Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии журнала France Football.

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Этот золотой мяч стал шестым в коллекции Месси.

На пути к трофею футболист опередил нидерландца Вирджила ван Дейка ("Ливерпуль") и Криштиану Роналду ("Ювентус"). На четвертой строчке оказался еще один игрок "Ливерпуля" – Садио Мане.

До этого аргентинца признавали лучшим игроком года в 2009 – 2012 и 2015 годах.

У ближайшего условного конкурента Месси – Криштиану Роналду – в активе пять золотых мячей.

Лучшим молодым игроком 2019 года стал защитник "Ювентуса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт, который в прошлом розырыше Лиги Чемпионов едва не дошел с "Аяксом" до финала турнира.

Награду лучшему вратарю года завоевал бразилец Алиссон, который с "Ливерпулем" и взял трофей ЛЧ. France Football вручает награду голкиперу впервые.

Как ранее сообщал Фокус:

23 сентября Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил звание лучшего игрока 2019 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).