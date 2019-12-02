Месси признали лучшим игроком года по версии France Football
Для аргентинца это уже шестой Золотой мяч в его карьере. По этому показателю ему пока нет равных в мире
Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии журнала France Football.
Этот золотой мяч стал шестым в коллекции Месси.
На пути к трофею футболист опередил нидерландца Вирджила ван Дейка ("Ливерпуль") и Криштиану Роналду ("Ювентус"). На четвертой строчке оказался еще один игрок "Ливерпуля" – Садио Мане.
До этого аргентинца признавали лучшим игроком года в 2009 – 2012 и 2015 годах.
У ближайшего условного конкурента Месси – Криштиану Роналду – в активе пять золотых мячей.
Лучшим молодым игроком 2019 года стал защитник "Ювентуса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт, который в прошлом розырыше Лиги Чемпионов едва не дошел с "Аяксом" до финала турнира.
Награду лучшему вратарю года завоевал бразилец Алиссон, который с "Ливерпулем" и взял трофей ЛЧ. France Football вручает награду голкиперу впервые.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 сентября Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил звание лучшего игрока 2019 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
- 16 октября Месси в очередной раз завоевал "Золотую бутсу" по итогам прошедшего сезона. В прошлом сезоне Ла Лиги на счету лидера "Барселоны" 36 голов.