Джошуа: Уважаю Кличко, ценю его советы

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, комментируя свою победу над Энди Руисом, вспомнил бой против Владимира Кличко.

Об этом сообщает BoxingTalk.

Британец признался, что очень уважает украинца и до сих пор прислушивается к его советам.

"Я искренне выражаю уважение Энди Руису, он справедливо победил меня в первом поединке. В том бою я провалился, но сейчас вернулся. В этот раз я сдал экзамен. В своей карьере я ставлю эту победу на второе место. На первом остается бой против Владимира Кличко. Он очень много значит для меня. Тот бой был большим уроком для меня. Я очень уважаю Владимира, он дает мне много советов", – сказал Джошуа.

Он также добавил, что в боксе не всегда необходим накаут, главное – выиграть поединок.

"Я понимаю, что болельщики хотят видеть, как я отправляю соперников в нокаут. Я могу это делать, но иногда нужно боксировать и подходить к этому с умом", – сказал британец.

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по всем возможным версиям Владимир Кличко лично опроверг многочисленные слухи по поводу своего возможного возвращения в ринг после поражения от британца Энтони Джошуа в апреле 2017 года.