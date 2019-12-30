France Football включил ван Дейка в символическую сборную десятилетия

Авторитетный французский журнал France Football опубликовал символическую сборную прошедшего десятилетия.

Основным критерием при отборе футболистов стало их присутствие в тройке на голосовании за "Золотой мяч" в последние 10 лет.

Таким образом, практически все "сборники" представляют (либо представляли в прошлом) испаниские гранды "Барселону" и "Реал".

Голкипером десятилетия признали бывшего игрока "сливочных" Икера Касильяса, который сейчас выступает за португальский "Порту".

Защитная линия состоит из немца Филиппа Лама (закончил карьеру в "Баварии"), Вирджила ван Дейка ("Ливерпуль"), Серхио Рамоса ("Реал") и Марсело ("Реал").

Стоит отметить, что Ван Дейк стал появляться в топах по итогам года уже после перехода в "Ливерпуль" из "Саутгемптона", т.е. всего лишь после 2018 года.

Под нападающими в символической сборной играли бы Хави ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал") и Андрес Иньеста ("Барселона").

В трио нападающих традиционно попали Лионель Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус"). Компанию им составил Неймар ("ПСЖ").

Как ранее сообщал Фокус:

Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии журнала France Football.