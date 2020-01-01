FIFA планирует добавить новое понятие в футбольные правила, – СМИ

FIFA – Международная федерация футбола – думает над тем, чтобы изменить принцип определения офсайда (положения "вне игры") в пользу атаки.

Об этом пишет The Times.

Соглано новому правилу, положение вне игры будет фисироваться, если игрок атакующей команды в момент передачи опередит ближайшего к воротам защитника на весь корпусом.

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При этом, между нападающим и защитником должен быть "видимый просвет".

Сейчас же офсайд фиксируется, когда атакующий игрок опережает защитника любой частью тела, которой можно забить гол.

Если FIFA все же решит изменить правила, ей нужно будет обратиться в Международный совет футбольных ассоциаций с просьбой оценить нововведения.

Как ранее сообщал Фокус:

Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии журнала France Football.