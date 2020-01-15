Месси рассказал про Роналду: На личном уровне у нас было приятное соперничество

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о конкуренции с Криштиану Роналду, когда он еще был игроком мадридского "Реала", а также об их личных отношениях. Об этом сообщает Bleacher Report со ссылкой на DAZN.

"Это была особенная дуэль, которая навсегда останется в памяти людей. Наше соперничество длилось много лет, нелегко поддерживать такой уровень в течение длительного времени. Но и команды, в которых мы играли, – это лучшие команды мира", – сказал Месси.

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Он дал понять, что с уважением относится к своему извечному конкуренту за звание лучшего футболиста мира и отметил, что скучает по временам, когда они противостояли друг другу в матчах между "Барселоной" и "Реалом".

"Мы много лет шли на равных, и думаю, это сохранится навсегда. На личном уровне это было очень приятное соперничество. Думаю, людям тоже было весело следить за этим, за кого бы они ни болели. Когда Криштиану играл за "Реал", наши матчи всегда получались особенными. Теперь эти времена прошли, у нас больше опыта, и надо смотреть вперед", – сказал Месси.

Никто, кроме Месси и Роналду, не выигрывал "Золотой мяч" с 2008 по 2017 годы. В 2019-м аргентинский форвард взял престижную индивидуальную награду в шестой раз.

Как ранее сообщал Фокус:

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси завоевал "Золотую бутсу" по итогам прошлого сезона. Ранее Месси выигрывал "Золотую бутсу" в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах.