В авиакатастрофе погиб легендарный баскетболист Кобе Брайант

Легендарный американский баскетболист НБА Кобе Брайант погиб в воскресение, 26 января, в результате крушения вертолета. Об этом сообщает TMZ.

Трагедия произошла в городе Калабасас, штат Калифорния, США. На борту воздушного судна было еще четыре человека, никто не выжил.

Сообщается, что вертолет Sikorsky S-76 врезался в склон холма, загорелся, а потом упал. Причины аварии станут известны после расследования.

Вертолет, в котором находился Кобе Брайант. Калабасас, Калифорния, США

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Издание пишет, что Кобе много лет путешествовал на вертолете, начиная с того времени, когда он играл за "Лос-Анджелес Лейкерс". На Sikorsky S-7 он перемещался из Ньюпорт-Бич, где проживал, на спротивную арену Staples Cеnter в центре Лос-Анжелеса, где проходили баскетбольные игры с его участием.

У 41-летнего Брайанта осталась жена Ванесса и четыре дочки.

Кобе Брайант с женой Ванессой

В "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобе Брайант выступал всю свою карьеру, с 1996-го по 2016-й год. С этой командой атакующий защитник стал пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), лучшим игроком чемпионата-2008, а также 18 раз участвовал в Матче всех звезд. На счету баскетболиста огромное количество рекордов в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Кобе Брайант считается одним из сильнейших баскетболистов всех времен.

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