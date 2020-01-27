На борту вертолета, которым летел баскетболист Коби Брайант, было еще восемь человек

На борту вертолета Sikorsky S-76, которым летел баскетболист Коби Брайант, кроме изветного спортсмена было еще восемь человек. Погибли 13-летняя дочь Коби Джианна, а также бейсбольный тренер Кэри Атобелли с женой и дочкой, личности остальных погибших еще устанавливают. Об этом пишет CNN.

Дочь Атобелли – Алисия – была в одной баскетбольной команде с дочерью Брайанта. Предварительно, опознано еще одно тело – это помощница тренера детской женской баскетбольной команды Кристина Маузер.

Место падения вертолета Коби Брайанта/Фото: LA County Sheriffs

Коби постоянно пользовался вертолетом, вместо машины. Он пояснял это тем, что из-за многочисленных травм, полученных во время спортивной карьеры, просто не мог находится долгое время за рулем. Sikorsky S-76, на котором он летел в этот раз, был выпущен в 1991 году, регулярно проходил техобслуживание. Сейчас в компании проверяют, не было бы в механизме неисправностей.

Известно, что в день полета были сложные погодные условия – густой туман и высокая влажность. Вертолет рухнул в Калабасас, городе в округе Лос-Анджелес.

Также некоторые СМИ сообщали, что в Коби летели его жена Ванесса Лэйн и остальные его дети (всего у баскетболиста четверо дочерей ), но эта информация не подтвердилась.

Коби Брайант с семьей/Фото: Instagram

Коби играл на позиции атакующего защитника за "Лос-Анджелес Лейкерс". Был отмечен многочисленным наградами, кроме этого в 2018 году получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол". И был единственным спортсменом, оставившим отпечатки ладоней у Китайского театра.

Портрет Коби Брайанта на Мэдисон-гарден/Фото: Instagram

Как ранее писал Фокус:

Коби летел на баскетбольный матч, в котором должна была играть Джианна-Мария Оноре. Брайант тренировал школьную команду Джианны и готовил из нее будущую баскетболистку.