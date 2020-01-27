Украинские пловцы завоевали шесть золотых наград на турнире в Люксембурге

Украинские пловцы блестяще выступили на международном турнире 22nd Luxembourg Euro Meet 2020 в Люксембурге. В активе наших спортсменов шесть золотых наград, а также рекорды соревнований и добытые лицензии на Олимпиаду в Токио-2020.

Об этом сообщает iSport.

Особенно следует отметить выступление лидера команды Михаила Романчука, который за четыре дня соревнований выиграл три золотые медали – на дистанциях 400 м, 800 м и 1500 м. При этом на дистанции 1500 м вольным стилем он установил рекорд соревнований.

Дарья Зевина завоевала золото на дистанции 200 метров на спине с результатом – 2:09,85 мин. Этот результат позволил ей не только побить рекорд соревнований, но и получить лицензию на Олимпиаду в Токио-2020. Также Зевина выиграла золото на дистанции 100 м на спине.

Еще одно золото нашей команде принес Андрей Говоров на дистанции 50 м баттерфляем.

Владислав Бухов на дистанции 50 м вольным стилем выиграл бронзу – 21,97 сек. и этот результат позволил ему выполнить олимпийский норматив. Он также стал вторым на дистанции 50 м баттерфляем с новым юниорским мировым рекордом – 23,14 сек.

В итоге, теперь на 50-метровке баттерфляем украинцы держат и взрослый (Говоров), и юниорский (Бухов) мировые рекорды.

Сергей Шевцов получил бронзовую награду на дистанции 100 м вольным стилем. Еще одну награду выиграл Никита Коптелов. Он стал третьим на дистанции 200 м брассом.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2018 году украинский пловец Андрей Говоров победил на первом этапе Кубка мира в Казани (РФ).