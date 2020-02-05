Участник Олимпийских игр из Эфиопии умер в возрасте 22 лет
Участник Олимпийских игр 2016 года Эфиопский бегун Абади Хадис умер в возрасте 22 лет. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Причина смерти не уточняется.
На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году Хадис занял 15-е место в забеге на десять тысяч метров.
В 2017 году, будучи еще подростком, он занял третье место в гонке среди мужчин на чемпионате мира по кроссу в Кампале, что привело команду Эфиопии к золотой награде. В конце того же года он финишировал седьмым на дистанции 10000 м на чемпионате мира в Лондоне.
Легкоатлет дважды завоевывал бронзу на этапах "Бриллиантовой лиги" в 2018 году.
Его последним соревнованием был чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе 2019 года, где он выступал на дистанции 5000 метров.
Отмечается, что спортсмен — один из пяти бегунов в истории, кому удалось преодолеть дистанцию в пять тысяч метров менее чем за 13 минут.
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