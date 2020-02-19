В УЕФА могут открыть на "МС" еще одно дело. "Это все политика, а не справедливость", говорят в клубе
УЕФА может открыть еще одно дело против "Манчестер Сити" за нарушение правил финансового fair play.
Об этом пишет The Guardian.
Футбольных функционеров заинтересовал контракт "горожан" с национальной авиакомпанией ОАЭ Etihad со штаб-квартирой в Абу-Даби.
Дело в том, что наследный принц Абу-Даби – Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян – приходится братом владельцу Манчестер Сити шейху Мансуру.
Поэтому УЕФА хочет выяснить, соответствуют ли спонсорские контракты МС с Etihad рыночной стоимости, или же Мансур вкладывал свои деньги с целью скрыть убытки клуба.
Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано уже заявил, что дело, которое ведет УЕФА – "не про справедливость, а больше про политику".
Также он добавил, мол МС – прибыльный клуб, у которого нет долгов. "Наши счета много раз проверяли аудиторы, инвесторы и регуляторы. Они идеально чистые", – утверждает Сориано.
Как ранее сообщал Фокус:
- 14 февраля судебная палата органа финансового контроля УЕФА уведомила "Манчестер Сити" в том, что клуб понесет наказание за нарушение финансового fair play.
- Таким образом, клуб не сможет принять участие в еврокубках в сезонах 2020/21 и 2021/22. Также команда должна будет выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.