В УЕФА могут открыть на "МС" еще одно дело. "Это все политика, а не справедливость", говорят в клубе

УЕФА может открыть еще одно дело против "Манчестер Сити" за нарушение правил финансового fair play.

Об этом пишет The Guardian.

Футбольных функционеров заинтересовал контракт "горожан" с национальной авиакомпанией ОАЭ Etihad со штаб-квартирой в Абу-Даби.

Дело в том, что наследный принц Абу-Даби – Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян – приходится братом владельцу Манчестер Сити шейху Мансуру.

Поэтому УЕФА хочет выяснить, соответствуют ли спонсорские контракты МС с Etihad рыночной стоимости, или же Мансур вкладывал свои деньги с целью скрыть убытки клуба.

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано уже заявил, что дело, которое ведет УЕФА – "не про справедливость, а больше про политику".

Также он добавил, мол МС – прибыльный клуб, у которого нет долгов. "Наши счета много раз проверяли аудиторы, инвесторы и регуляторы. Они идеально чистые", – утверждает Сориано.

Как ранее сообщал Фокус:

14 февраля судебная палата органа финансового контроля УЕФА уведомила "Манчестер Сити" в том, что клуб понесет наказание за нарушение финансового fair play.