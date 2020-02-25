Трампу понравился бокс: американский лидер хочет пригласить Фьюри и Уайлдера в Белый дом

Как оказалось, президент США Дональд Трамп является большим любителем бокса. После поединка за титул чемпиона мира по версии WBC, который завершился победой Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером, американский лидер поделился своими впечатлениями с сотрудниками Белого дома.

Видео президента опубликовал в Twitter Майкл Хэвер.

"Это был великий бой. Вы его смотрели? Он Вам понравился? Большой бой, два великих бойца. Это было захватывающе. Может надо их двоих пригласить в Белый дом. Я не знаю, посмотрим. Я думаю, я сделаю это", – сказал Дональд Трамп на лужайке Белого дома, обращаясь к кому-то из сотрудников.

Напомним, Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и стал новым чемпионом WBC в тяжёлом весе. Для него эта победа стала 30-й на профессиональном ринге. При этом он ни разу не проигрывал. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере при 42 победах.

Боксёры уже встречались в декабре 2018 года. Тогда бой завершился вничью.

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что его жизнь изменилась в лучшую сторону, после того как он бросил пить алкоголь и начал избирательно относиться к продуктам, которые употребляет.