Быть атлетом: точка старта с РМ Fight Academy

Грезите ли вы лаврами бойца смешанных боевых искусств Конора МакГрегора, ищете ли комфортное место для занятия ММА или боксом в большом городе, или же просто хотите размяться после офисной работы – обратите внимание на PM Fight Academy.

Академия боевых искусств и физического развития – то самое место, где обучаются новички и оттачивают свое мастерство профи. «Начинайте сразу с большого, добивайтесь ещё большего и никогда не оглядывайтесь назад», - кажется, эти слова МакГрегор сказал именно о PM Fight Academy. Он же вместе с Майком Тайсоном является и амбассадором бренда.

Академия сравнительно молодая – открылась в ноябре прошлого года, - но очень уверенно завоевывает своих клиентов и почитателей. Причина простая: здесь работают 13 лучших тренеров, залы оборудовали самыми качественными тренажерами и высококлассным оборудованием, а также профессиональным рингом в соответствии с топ-стандартами UFC (Ultimate Fighting Championship).

Расписание можно подбирать индивидуально - боевые либо функциональные тренировки, можно также миксовать занятия и подходы, опираясь на свою подготовку, опыт и желаемый результат.

Одно из направлений Академии боевых искусств и физического развития – ММА. ММА (Mixed martial arts) – это смешенные боевые искусства, комбинация многочисленных техник, направлений и школ. Это навыки полноконтактного боя с применением ударной техники и борьбы как в стойке, так и на полу.

Сегодня это один из наиболее быстро развивающихся видов спорта, о чём свидетельствует рост количества занимающихся и состоявшихся спортсменов. А как насчет новичков?

«Если вы мечтали попробовать себя в смешанных боевых искусствах, но еще сомневаетесь, просто приходите к нам в зал, - говорит Александр БАРАБАШ, мастер спорта международного класса по панкратиону, чемпион мира по ММА и панкратиону, тренер ММА. – В академии есть все условия для того, чтобы новичок вышел на хороший уровень, работая с профессиональными тренерами. Часто бывает, что люди занимаются годами, и у них не получается. Наша же тренажерная база и опыт позволяет быстро выходить на высокий уровень. Тренерская команда у нас молодая, с опытом боев, используем только проверенные методы и техники обучения. Высококлассное оборудование, которое есть далеко не во всех залах Киева, позволяет подготовиться профессионально».

Нужна ли какая-то особая подготовка перед первой тренировкой? Оказывается, нет. В РМ Fight Academy обещают зажечь любого, у кого есть интерес к спорту – независимо от пола и возраста.

«Главная задача – сделать первый шаг, - уверен Александр Барабаш. – Не нужно до этого месяц ходить в зал и готовиться. Главное – настрой попробовать новое, а также желание. Наши новички получаю базовые знания, пробуют, и у них получается. Темп занятий – не жесткий, индивидуальная программа разрабатывается для каждого. С таким же учетом подбирается тренер, напарник. Для того, чтобы достичь хороших результатов, нужно посещать зал 3-4 раза в неделю. И уже буквально через месяц новичок увидит результат и будет жить тренировками».

В РМ Fight Academy популярны также другие эффективные дисциплины

TRX

На базе TRX построена методика TRX Suspension Training. Ее суть заключается в тренировке тела с использованием собственного веса.

ДЖИУ-ДЖИТСУ

Это боевое искусство, основой которого являются удушающие и болевые приемы, борьба в партере.

BOXING

Бокс – вид единоборства, во время которого бойцы наносят друг другу удары исключительно руками.

CROSSFIT

Кроссфит – комплекс упражнений, которые повторяются быстро и циклично. Тренировка повышает физическую силу, улучшает ловкость и выносливость.

MUAY-THAI

Один из самых зрелищных и жестких видов единоборства. Во время боя соперники клинчуются, используют удары кулаками, ногами, локтями и коленями.

GRAPPLING

Вид единоборства, в котором акцент делается не на ударах, а на захватах. В ходе противостояния бойцы практикуют только ближний бой.

STRETCHING + ACRO YOGA

Стретчинг – системы гимнастических упражнений для развития гибкости, подвижности суставов и растяжки мышц. Акро йога - это парная йога, которая не только имеет терапевтический эффект и развивает чувство равновесия, но ещё и учит доверять.

KICKBOXING

Это вид единоборства, который объединил в себе основные черты карате, муай-тая и западного бокса. Его применяют в качестве контактного вида спорта или способа самозащиты.

FUNCTIONAL

Функциональный тренинг – это разновидность функциональной тренировки. Она сочетает в себе упражнения на силу, выносливость, координацию и гибкость. В ходе тренировки используется специальное оборудование и собственный вес.

Конкурентные преимущества РМ Fight Academy

2в1. В Академии боевых искусств и физического развития достаточно внимания уделяется и боевым, и функциональным интенсивным тренировкам. У конкурентов какое-то одно из направлений традиционно страдает. Прокачаться с разных сторон, попробовать себя в боксе, кикбоксинге или же бездушно «потягать железо» - выбор за вами.

Наставничество. Каждый желающий может рассчитывать на информационную поддержку тренеров, а также посетить тренировку со своим кумиром – даже не будучи членом академии. Например, здесь можно пообщаться, а сойтись в бою с Ярославом Амосовым, Артемом Лобовым, Валерием Андрейцевым и другими звездами спорта.

Доступность. В зависимости от типа клубной карты, месяц тренировок обойдется в 1600-2500 грн, год – от 8000-9000 грн. Посещение клубного дня – 500 грн.

Страницы PM Fight Academy в Facebook и Instagram.