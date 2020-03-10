Бывший тренер Кличко-младшего: Для Владимира наступило идеальное время вернуться в большой бокс

Бывший тренер Владимира Кличко, известный американский специалист Джеймс Али Башир заявил, что учитывая текущий расклад сил в супертяжелом дивизионе профессионального бокса, украинцу следует возобновить карьеру. Об этом он сказал в интервью Tribuna.com.

По мнению Башира, на данный момент в супертяжах нет боксера, который мог бы претендовать на роль безусловного лидера. По его словам, он не может поставить на первое место ни чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, ни обладателя титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

"Никто сейчас не является лучшим боксером в супертяжелом весе. Для меня сейчас нет номера один. Тайсон Фьюри – не номер один, Джошуа – тоже не номер один. Никто сейчас не номер один. Сейчас идеальное время для Владимира Кличко вернуться в бокс. Думаю, он сможет разобраться с этими ребятами", – сказал Али Башир.

При этом в возможном противостоянии Фьюри с Джошуа наставник не видит явного фаворита.

"Это очень близкий бой. Если Тайсону удастся психологически повлиять на Джошуа, то он выиграет этот бой. Если нет, то выиграет Энтони", – сказал Башир.

Он также считает, что Владимир Кличко способен побить рекорд Джорджа Формана, который завоевал чемпионский титул в хэвивейте в 45 лет.

"Думаю, что Владимир может вернуться. В 43 года он находится в очень хорошей физической форме. Кличко может повторить то, что в свое время сделал Джордж Форман. Он был вне спорта 10 лет, а затем вернулся и стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Сейчас кондиции Кличко вдвое лучше, чем были у Формана. Владимир способен сделать то же самое и даже лучше", – сказал Башир.

Он также сказал, что не согласен с теми, кто считает, что Кличко-младший слишком стар для камбэка.

"Кличко проиграл Джошуа, но в этом бою он доказал, что относится к нынешнему поколению боксеров. Между ними большая разница в возрасте, но вспомните, какой бой провел украинец. Думаю, он снова способен покорить супертяжелый дивизион", – добавил американский специалист.

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