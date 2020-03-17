Солнце и шашлыки: сборная Украины по гребле показала, как проводит карантин в Италии

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ, которая проводит тренировочный сбор в Италии, вынуждена была остаться в стране из-за принятых итальянским правительством карантинных мер в связи с коронавирусом. Главный тренер сборной Юрий Чебан рассказал, чем занимается команда и собирается ли она в Украину.

Об этом сообщает Tribuna.com.

По словам наставника команды, все члены сборной чувствуют себя хорошо, никто не болеет, все полноценно готовятся к соревнованиям, а в свободное от тренировок время члены сборной жарят шашлыки.

"На сегодня у нас есть взаимопонимание с местными властями, держим связь с нашим послом. Мы передвигаемся без ограничений, занимаемся спортом. С местными жителями у нас минимальный контакт. Контактируем только с обслуживающим персоналом. У нас есть врач, сейчас никто не болеет. Нет причин для паники. Местные власти помогают во всем, чем нужно. Нам тут хорошо. У нас идет полноценная подготовка. Зачем сейчас срываться и ехать в Украину, чтобы сидеть по домам? Будет ли Олимпиада или нет, мы будем к ней готовиться. Если бы нас ущемляли, мы бы давно уже были дома", – сказал Чебан.

Он добавил, что короновирус нашим спортсменам не угрожает, так как местные жители соблюдают условия карантина.

"Людей, заболевших на Сардинии, можно пересчитать по пальцам одной руки, и находятся они далеко от нас. Изили – очень маленький город и людей на улице не видно, они передвигаются на автомобилях, а, в основном, находятся по домам. Итак, если карантин будет продолжаться, мы останемся дальше, где-то до 10 апреля, а если надо, и на более долгий срок, ведь здесь есть все условия для подготовки", – сказал Чебан.

Тренер сборной считает, что в таких обстоятельствах возвращаться в Украину нет смысла.

"Поэтому приезжать в Украину и создавать новую базу для подготовки не вижу смысла. Мы продолжаем готовиться вплоть до того момента, когда у нас наступит ясность с перелетом и четкое понимание дальнейших действий. Также попутно мы решаем вопрос с лодками, на которых мы планируем гоняться на отборе. Здесь на Сардинии все закрыто до 25 числа. Если у нас не будет возможности вернуться, то мы можем остаться на дольше. Тут есть все условия для подготовки", – сказал Юрий Чебан.

Как ранее сообщал Фокус:

В итальянском городе Бергамо с населением немногим больше 120 тыс. человек от коронавируса ежедневно умирает около 50 человек.

Находящиеся на карантине жители Италии выходят по вечерам на балконы и поют песни, чтобы поддержать друг-друга в непростой ситуации. Такой необычный флешмоб организовал итальянский поэт Лоренцо Чоче. Через социальные сети Чоче призвал граждан страны ежедневно с 13-го по 26 марта в 18.00 выходить на балконы и террасы и петь.