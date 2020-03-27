Джокович пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом в Сербии
Первая ракетка мира Новак Джокович вместе с женой Еленой сделали пожертвование в размере одного миллиона евро на борьбу с коронавирусом в Сербии. Деньги пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких, а также другого медицинского оборудования.
Об этом сообщил один из сербских журналистов в Twitter.
"Новак Джокович и его семья жертвуют миллион евро для приобретения респираторов и медицинского оборудования в Сербии", – говорится в сообщении.
В настоящее время в Сербии зафиксировано 457 случаев заражения коронавирусом, из которых 8 стали смертельными, а 15 человек выздоровели.
Как ранее сообщал Фокус:
- В июле прошлого года Новак Джокович победил Роджера Федерера в самом затяжном финале Уимблдона.
- Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина предложила комплекс упражнений для поддержания физической формы, которые можно выполнять дома во время карантина.