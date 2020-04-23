Майк Тайсон похвалил Джошуа: Глоток свежего воздуха в супертяжелом весе

Легендарный американский боксер "железный" Майк Тайсон поделился мнением о действующем чемпионе мира по версиям WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Об этом сообщает Hotboxin’ Podcast.

"Как завершился бы наш бой с Энтони? Мне сложно дать ответ на этот вопрос, потому что мне нравится Джошуа. Знаете, кто он? Он глоток свежего воздуха. Он отличный боксер и хороший панчер. Просто пожелаю ему всего самого лучшего", – сказал Тайсон.

И все же "железный Майк" считает, что если бы сошелся с Джошуа в ринге, то победил бы его.

"Кто бы победил? Я не знаю. Мое эго говорит: "Эй, меня никто не сможет побить". Но я смотрю на него и вижу замечательного атлета. Он просто выглядит, как боксер, понимаете? Выглядит так, будто был рожден для этого. Конечно же, Джошуа должен набираться опыта, но у него еще все впереди", – заявил Тайсон.

Как ранее писал Фокус:

В прошлом году боксер Майк Тайсон во время записи подкаста признался, что выкуривает марихуаны на 40 тысяч долларов в месяц.