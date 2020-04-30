Судьи УПЛ получают за игру до 12 тыс. грн, – экс-арбитр

Спорт
Сергей Шебек считает, что даже если украинским судьям повысят гонорары, эффекта не будет

Бывший авторитетный украинский арбитр Сергей Шебек рассказал, что судьи УПЛ получают за игру до 12 тысяч гривен, а также дополнительные средства на транспортные расходы. Об этом передает expres.online.

"За один матч элитного дивизиона украинский судья получает до 12 тысяч гривен плюс 3 тысяч на транспортные расходы. Ассистенты главных судей зарабатывают вдвое меньше",  – сказал Шебек.

Он добавил, что это значительно меньше, чем в английской премьер-лиге, но по сравнению с заработками простых граждан, футбольные судьи в Украине имеют приличный доход.

"Это мизер, в Англии рефери зарабатывает две тысячи евро за игру. Но, в конце концов, если наш арбитр отсудит два матча за месяц даже со многими ошибками, то получит 24 тысячи гривен. Большинство украинцев зарабатывают в месяц в несколько раз меньше",  – сказал Шебек.

При этом экс-арбитр уверен, что увеличение зарплаты судьям не приведет к более качественному арбитражу.

"Но проблема не в деньгах, а в подготовке. Даже если нашим судьям повысят гонорары до 20 или 30 тысяч гривен за игру, эффекта не будет. Если анализировать их работу, то можно сделать вывод, что у них слабые навыки. Пусть прогрессируют и пробиваются на международную арену",  – советует Шебек.

"За обслуживание матчей Лиги Европы и Лиги Чемпионов UEFA платит судьям первой категории 2 700 евро, а за четвертьфиналы, полуфиналы и финалы – 3 700 евро. Рефери из элитной группы получают по 5-6 тысяч евро за игру",  – отметил бывший арбитр.

Сергей Шебек завершил карьеру в 2009-м году. Он является рекордсменом элитного дивизиона чемпионата Украины, отработав на 226 матчах.

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