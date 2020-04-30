Судьи УПЛ получают за игру до 12 тыс. грн, – экс-арбитр

Бывший авторитетный украинский арбитр Сергей Шебек рассказал, что судьи УПЛ получают за игру до 12 тысяч гривен, а также дополнительные средства на транспортные расходы. Об этом передает expres.online.

"За один матч элитного дивизиона украинский судья получает до 12 тысяч гривен плюс 3 тысяч на транспортные расходы. Ассистенты главных судей зарабатывают вдвое меньше", – сказал Шебек.

Он добавил, что это значительно меньше, чем в английской премьер-лиге, но по сравнению с заработками простых граждан, футбольные судьи в Украине имеют приличный доход.

"Это мизер, в Англии рефери зарабатывает две тысячи евро за игру. Но, в конце концов, если наш арбитр отсудит два матча за месяц даже со многими ошибками, то получит 24 тысячи гривен. Большинство украинцев зарабатывают в месяц в несколько раз меньше", – сказал Шебек.

При этом экс-арбитр уверен, что увеличение зарплаты судьям не приведет к более качественному арбитражу.

"Но проблема не в деньгах, а в подготовке. Даже если нашим судьям повысят гонорары до 20 или 30 тысяч гривен за игру, эффекта не будет. Если анализировать их работу, то можно сделать вывод, что у них слабые навыки. Пусть прогрессируют и пробиваются на международную арену", – советует Шебек.

"За обслуживание матчей Лиги Европы и Лиги Чемпионов UEFA платит судьям первой категории 2 700 евро, а за четвертьфиналы, полуфиналы и финалы – 3 700 евро. Рефери из элитной группы получают по 5-6 тысяч евро за игру", – отметил бывший арбитр.

Сергей Шебек завершил карьеру в 2009-м году. Он является рекордсменом элитного дивизиона чемпионата Украины, отработав на 226 матчах.



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