Шевченко и Ребров попали в рейтинг 50-ти худших трансферов АПЛ за всю историю

Прославленные украинские футболисты Андрей Шевченко и Сергей Ребров попали в список 50-ти худших трансферов клубов Английской Премьер-Лиги за всю 28-летнюю историю турнира, согласно рейтингу ESPN.

Сергей Ребров, который перешел из киевского "Динамо" в "Тоттенхэм" за 16,2 млн фунтов в 2000 году, заняв 25-е место в списке.

Андрей Шевченко, покинувший ради "Челси" в 2006 году "Милан" за 39,5 млн фунтов, занял куда более высокую позицию – 7. Однако она, в данном случае, приобретает негативный окрас.

Возглавил сомнительный хит-парад сенегалец Али Диа, которого в 1996 году подписал свободным агентом "Саутгемптон".

Как ранее сообщал Фокус:

Главный тренер сборной Украины по футболу, экс-игрок киевского "Динамо", "Милана" и лондонского "Челси" Андрей Шевченко вошел в топ-20 футболистов 21 века по версии британского издания Independent.