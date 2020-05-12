Андрей Шевченко попал в список лучших форвардов в истории Лиги чемпионов
Бывший нападающий киевского "Динамо", итальянского "Милана" и лондонского "Челси" Андрей Шевченко занял 12 место в рейтинге лучших форвардов в истории Лиги чемпионов по соотношению количества проведенных встреч и забитых мячей.
Рейтинг опубликовал портал GiveMeSport.
Первое место в рейтинге занял капитан "Барселоны" Лионель Месси, в активе которого 114 голов в 141 матче (средний показатель - 0,81 гола за игру).
Вторым стал экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Руд ван Нистелрой (0,77 гола за матч). Третье место занял форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду (0,76).
Украинец Андрей Шевченко в 100 матчах забил 48 мячей (0,48). Это – 12-й результат.
Топ-25 рейтинга:
1. Лионель Месси - 114 голов/141 матч (0,81 гола за игру);
2. Руд ван Нистелрой - 56/73 (0,77);
3. Криштиану Роналду - 128/169 (0,76);
4. Роберт Левандовски - 64/86 (0,74);
5. Неймар - 35/57 (0,61);
6. Филиппо Индзаги - 46/81 (0,57);
7. Эдинсон Кавани - 35/62 (0,56);
8. Серхио Агуэро - 39/71 (0,55);
9. Карим Бензема - 64/119 (0,54);
10. Рауль - 71/142 (0,5);
11. Давид Трезеге - 29/58 (0,5);
12. Андрей Шевченко - 48/100 (0,48);
13. Дидье Дрогба - 44/92 (0,48);
14. Рой Макай - 29/61 (0,48);
15. Алессандро дель Пьеро - 44/89 (0,47);
16. Тьерри Анри - 50/112 (0,45);
17. Патрик Клюйверт - 29/71 (0,41);
18. Златан Ибрагимович - 48/120 (0,40);
19. Томас Мюллер - 44/111 (0,4);
20. Самюэль Это'о - 30/78 (0,38);
21. Фернандо Морьентес - 33/93 (0,35);
22. Уэйн Руни - 30/85 (0,35);
23. Кака - 30/86 (0,35);
24. Арьен Роббен - 31/110 (0,28);
25. Райан Гиггз - 28/145 (0,19).
Как ранее сообщал Фокус:
- Андрей Шевченко и Сергей Ребров попали в список 50-ти худших трансферов клубов Английской Премьер-Лиги за всю 28-летнюю историю турнира.