Андрей Шевченко попал в список лучших форвардов в истории Лиги чемпионов

Бывший нападающий киевского "Динамо", итальянского "Милана" и лондонского "Челси" Андрей Шевченко занял 12 место в рейтинге лучших форвардов в истории Лиги чемпионов по соотношению количества проведенных встреч и забитых мячей.

Рейтинг опубликовал портал GiveMeSport.

Первое место в рейтинге занял капитан "Барселоны" Лионель Месси, в активе которого 114 голов в 141 матче (средний показатель - 0,81 гола за игру).

Вторым стал экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Руд ван Нистелрой (0,77 гола за матч). Третье место занял форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду (0,76).

Украинец Андрей Шевченко в 100 матчах забил 48 мячей (0,48). Это – 12-й результат.

Топ-25 рейтинга:

1. Лионель Месси - 114 голов/141 матч (0,81 гола за игру);

2. Руд ван Нистелрой - 56/73 (0,77);

3. Криштиану Роналду - 128/169 (0,76);

4. Роберт Левандовски - 64/86 (0,74);

5. Неймар - 35/57 (0,61);

6. Филиппо Индзаги - 46/81 (0,57);

7. Эдинсон Кавани - 35/62 (0,56);

8. Серхио Агуэро - 39/71 (0,55);

9. Карим Бензема - 64/119 (0,54);

10. Рауль - 71/142 (0,5);

11. Давид Трезеге - 29/58 (0,5);

12. Андрей Шевченко - 48/100 (0,48);

13. Дидье Дрогба - 44/92 (0,48);

14. Рой Макай - 29/61 (0,48);

15. Алессандро дель Пьеро - 44/89 (0,47);

16. Тьерри Анри - 50/112 (0,45);

17. Патрик Клюйверт - 29/71 (0,41);

18. Златан Ибрагимович - 48/120 (0,40);

19. Томас Мюллер - 44/111 (0,4);

20. Самюэль Это'о - 30/78 (0,38);

21. Фернандо Морьентес - 33/93 (0,35);

22. Уэйн Руни - 30/85 (0,35);

23. Кака - 30/86 (0,35);

24. Арьен Роббен - 31/110 (0,28);

25. Райан Гиггз - 28/145 (0,19).

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