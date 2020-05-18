"Динамо" готово предоставить "Шахтеру" стадион для проведения домашних матчей в Киеве, – Суркис

Накануне возобновления чемпионата Украины по футболу, который был приостановлен из-за коронавируса, президент ФК "Динамо" Киев Игорь Суркис заявил, что готов предоставить футбольное поле ФК "Шахтер" для проведения домашних матчей в Киеве. Об этом сообщается на сайте киевского клуба.

"Может, "Шахтер" решит в Киеве принимать соперников. Скажет предоставить любую арену – вопросов нет", – сказал Суркис.

Он отметил, что в сложившейся в связи с коронавирусом ситуации футбольные клубы должны идти навстречу друг другу, чтобы поддержать украинский футбол.

"Мы оказались в ситуации, в которой должны идти навстречу футболу, а не выделываться и говорить, как мы будем играть. В том городе или другом. Не нужно говорить, что мы хотим играть на своем родном стадионе. В чем смысл? Вот стадион "Динамо" имени Лобановского, сюда не пустят ни одного человека, кроме футболистов. Сыграли матч и разошлись. Если хотите, проведем все матчи на этом стадионе. Или на НСК "Олимпийский". Можно и на "Оболонь-Арене" играть, выбирайте", – сказал президент ФК "Динамо" Киев.

Отметим, после оккупации Донецка ФК "Шахтер" вынужден проводить домашние поединки на стадионе "Металлист-Арена" в Харькове.

Напомним, руководство украинской Премьер-лиги (УПЛ) приняло решение возобновить первенство Украины по футболу 30 мая. Решение УПЛ еще не имеет юридической силы, так как должно быть утверждено Исполкомом УАФ. В свою очередь в УАФ еще ждут рекомендаций Министерства здравоохранения относительно положений, с какими ограничениями будут проходить матчи во время карантина.

Как ранее сообщал Фокус:

В связи с коронавирусом УЕФА приостанавливал все клубные турниры, проводимые под своей эгидой. 16 мая, из карантина вышла Бундеслига. До карантина последний матч лиги прошел 11 марта.