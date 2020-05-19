France Football назвал катарского бизнесмена самым влиятельным человеком в футболе

Французское издание France Football составило рейтинг топ-50 самых влиятельных людей в футболе.

На первом месте неожиданно оказался владелец чемпионов Франции – клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи. Он возглавляет компанию beIN Media Group, которая является телевизионным партнером Чемпионата мира-2022 в Катаре.

Катарский бизнесмен после приобретения парижского клуба создал в нем образцовый менеджмент и топ-команду.

В тройку самых влиятельных людей в футболе попали форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и глава ФИФА Джанни Инфантино.

В номинацию также вошли главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, влиятельные футбольные агенты Мино Райола, Пини Захави и Жорже Мендеш, футболисты Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Рахим Стерлинг, Мохамед Салах, а также глава КНР Си Цзиньпин.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший нападающий киевского "Динамо", итальянского "Милана" и лондонского "Челси" Андрей Шевченко занял 12 место в рейтинге лучших форвардов в истории Лиги чемпионов по соотношению количества проведенных встреч и забитых мячей.