Киберспортивный букмекер пришел в Украину

Букмекерская контора GG.BET прекрасно знакома любому человеку, который следит за событиями в мире киберспорта. Компания одной из первых начала развивать киберспортивный беттинг и внесла большой вклад в развитие киберспорта как в СНГ регионе, так и во всем мире. GG.BET является партнером именитых коллективов, Heroic и Avangar, а также регулярно оказывает поддержку в проведении турниров ESL и Starladder. Компания была основана в 2016 году, но несмотря на молодой возраст, успела получить престижные премии в своей отрасли. В 2020 году GG.BET удостоился звания "Лучший киберспортивный букмекер" по версии BR Awards и Рейтинга Букмекеров.

В недавнем времени GG.BET открыл регистрацию для граждан Украины. В честь этого компания предлагает приветственный бонус для новых пользователей – 100$ на первый депозит.

Краткий обзор букмекера

Помимо ставок на киберспортивные соревнования, GG.BET также предлагает ставки на классические виды спорта, а также раздел казино и игровых автоматов для азартного пользователя. Нужно сказать, что сайт обладает приятным интерфейсом - он информативный и удобный, но при этом не перегружен лишними сведениями. Также доступна мобильная версия сайта, которая позволяет легко и просто делать ставки со смартфона. Это очень удобно, так как пользователю необязательно быть привязанным к ПК, чтобы заключать пари. Достаточно иметь доступ к сети интернет и смартфон.

Процедура регистрации проходит в пару кликов, при этом новый пользователь вправе получить бонус для первых ставок. Что касается линии, то здесь GG.BET готов предложить более 20 направлений для заключения пари. В наличии как крупные чемпионаты по любой из дисциплин, так и локальные турниры. Для каждого события предлагается широкое количество исходов. Коэффициенты приятно удивят даже опытного беттора.

Оценка и отзывы

Согласно рейтингам различных изданий, освещающих деятельность букмекеров в СНГ пространстве, то GG.BET стабильно входит в десятку лидеров. Отзывы пользователей в интернете также оставляют приятное впечатление. Игроки также отмечают удобную и быструю систему ввода и вывода денежных средств, большое количество акций и бонусов, а также качественную работу специалистов технической поддержки.

Подводя итоги, можно сказать, что GG.BET это качественная и надежная платформа, которая придется по вкусу всем любителям ставок на спорт и киберспорт!