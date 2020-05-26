Холифилд решил не вызывать на бой Тайсона: Я предпочитаю бойцов сильнее меня

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе 57-летний Эвандер Холифилд, который готовится снова выйти в ринг, заявил, что, скорее всего, не будет вызывать на бой Майка Тайсона.

Об этом пишет Metro.

Свое решение боксер объяснил тем, что ему интересны поединки с бойцами, кто оказался сильнее его.

"Я бы никогда не просил бой с тем, кого уже дважды побеждал. Я лучше вызову Риддика Боу, потому что он победил меня два раза в трех поединках. Я такой. Я – не хулиган. Я предпочитаю бойцов сильнее меня, а не тех, кого я уже дважды побил", – сказал Холифилд.

Отметим, ранее легендарный боксер заявил, что был бы не против выйти в ринг против своего давнего соперника Майка Тайсона, при условии выгодного финансового предложения.

"Я никогда не думал о Тайсоне, просто случилось так, что я стал тренироваться, и появилось видео на котором тренируется он. Люди подумали: "Что было бы, если б эти два парня снова дрались?". Тогда я сказал, что не возражал бы против этого, если бы Майк захотел. Но я не буду тем, кто скажет, давай сделаем это", – объяснил свою позицию Холифилд.

Холифилд и Тайсон провели между собой два боя: в 1996 году победил Эвандер, а во время реванша в 1997-м Тайсон откусил ему кусочек уха и был дисквалифицирован.

Как ранее сообщал Фокус:

Легендарный боксер Эвандер Холифилд заявил, что намерен вернуться на ринг, чтобы провести выставочный бой.