Не Месси и не Мэйуэзер: именитый теннисист впервые стал самым богатым по версии Forbes

По версии журнала Forbes швейцарский теннисист Роджер Федерер впервые занял первое место в рейтинге 100 самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года. Ранее он не поднимался в этом рейтинге выше второго места.

Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема за год заработал 106,3 миллиона долларов. Из них 100 миллионов – это доход от спонсорских контрактов и только 6,3 млн – это призовые теннисных турниров.

38-летний легендарный теннисист имеет 13 контрактов с брендами, каждый из которых выплачивает от 3 млн до 30 млн.

Кстати, в 2019 году Федерер стал вторым в истории теннисистом, выигравшим один турнир десять раз.

Японская теннисистка Наоми Осака за прошедший год заработала 37,4 млн долларов и установила рекорд для женского спорта. В рейтинге Forbes она стала 29-й.

Второе место в топ-100 спортивных богачей занимает футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду (105 млн), на третьей позиции расположился его аргентинский коллега из "Барселоны" Лионель Месси (104 млн).

В десятку также входят футболист Неймар (95,5 млн), баскетболисты Леброн Джеймс (88,2 млн), Стефен Карри (74,4 млн) и Кевин Дюрант (63,9 млн), гольфист Тайгер Вудс (62,3 млн), а также два представителя американского футбола Кирк Казинс (60,5 млн) и Карсон Венц (59,1 млн).

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