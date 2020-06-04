Третье пришествие. Киевское "Динамо" может вновь возглавить Юрий Семин, – СМИ

Российский футбольный специалист Юрий Семин рассматривается руководством киевского "Динамо" как один из главных кандидатов на должность наставника команды. С таким утверждением выступил сайт Dynamo.kiev.ua со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что все разногласия и недопонимания между Семиным и президентом "Динамо" Игорем Суркисом, которые привели к отставке россиянина из киевского клуба в 2012 году, остались в прошлом.

По информации Sport.ua, сам "ЮрПалыч" так высказался о возможном возвращении в киевский клуб: "Возвращение в "Динамо"? Ко мне по этому поводу никто не обращался".

Семин уже дважды становился во главе бело-синих: в 2007-2009 и 2010-2012 гг. Вместе с динамовцами он стал чемпионом Украины, обладателем Суперкубка, трижды выигрывал серебро и дважды выходил в финал Кубка страны. Также при Семине столичный клуб добирался до полуфинала Кубка УЕФА, где в принципиальном противостоянии уступил донецкому "Шахтеру".

В первый раз Семин покинул киевлян ради возвращения в "Локомотив", однако уже менее чем через полгода он был отправлен в отставку. В недавнем интервью он признал, что уход из украинского клуба в 2009 году был его ошибкой.

"У нас была суперкоманда, а киевские болельщики приняли "москаля". Но я не воспользовался возможностью получить удовольствие от гимна Лиги чемпионов и игры в ней, и это было неправильно", – сказал он.

В 2010 году он снова возглавил "Динамо", однако успехов на этой должности ему достичь не удалось, и через два года с ним был расторгнут контракт.

Последним местом работы Семина был московский "Локомотив", с которым он выиграл чемпионат России в 2018 году. В прошлом месяце руководство клуба, несмотря на многочисленные пикеты протеста со стороны фанатовов железнодорожников, отправило Семина в отставку.

Как ранее сообщал Фокус:

После разрыва контракта в 2012 году Юрий Семин получил от киевского "Динамо" $ 2млн компенсации.