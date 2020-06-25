Благодаря 16-летнему вратарю, "Ворскла" второй раз в истории вышла в финал кубка Украины

За это клубный сайт назвал 16-летнего Павла Исенко "суперменом".

Во втором полуфинальном матче Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" играла на выезде с "Мариуполем".

В основное время матча команды обменялись голами: на 37-й минуте отличился игрок хозяев Сергей Горбунов, а на 80-й полтавчанин Ибрагим Кане реализовал пенальти.

За минуту до конца дополнительного времени тренер гостей Юрий Максимов выпустил вместо основного вратаря Дмитрия Ризныка 16-летнего Павла Исенко. В серии послематчевых пенальти юный вратарь справился с ударами игроков "Мариуполя" Андрея Кулакова, Даниила Игнатенко и Виктора Корниенко.

Таким образом, сыграв вничью 1:1 в основное время и победив 3:2 в серии 11-метровых, клуб из Полтавы 8 июля встретится с киевским "Динамо" в решающем матче за кубок Украины.

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