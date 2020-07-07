$503 млн за 10 лет. Игрок в американский футбол подписал самый дорогой контракт в истории спорта

24-летний игрок Kansas City Chiefs Патрик Махоумс подписал самый крупный в истории спорта контракт с командой, пишет CNN.

Соглашение рассчитано на 10 лет, оно вступит в силу с сезона 2022. По новому контракту Махоумс заработает $503 млн.

До этого рекорд принадлежал бейсболисту Los Angeles Angels Майку Трауту, который в 2019-м подписал 12-летний контракт на $430 млн.

В 2020 году Махоумс стал самым молодым квотербеком в истории НФЛ, получившим звание MVP в матче за Супербоул.