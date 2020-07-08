Полез на трибуну драться с фанатом: футболист "Тоттенхэма" дисквалифицирован на 4 матча

Полузащитник футбольного клуба "Тоттенхэм" (Англия) Эрик Дайер дисквалифицирован на 4 матча за рукопашную с болельщиком своей команды после встречи 1/8 финала Кубка Англии с "Норвичем", пишет Sport.ua.

Инцидент произошел еще 4 марта. Основное время игры закончилось вничью (1:1), а вот в серии пенальти гости оказались точнее (2:3). Дайер, который свой 11-метровый удар реализовал, после финального свистка забрался на трибуну и устроил потасовку с одним из оскорбивших его фанатов.

Футболист пропустит четыре из оставшихся пяти матчей чемпионата Англии.

Он также оштрафован за недостойное поведение на 40 тысяч фунтов.

Ранее на тренировке футбольного клуба "Знамя труда" из города Орехово-Зуево во вратаря команды попала молния. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу.