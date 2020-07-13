CAS снял двухлетний запрет на еврокубки с "Манчестер Сити"

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил запрет для "Манчестер Сити" на участие в еврокубках. Решение опубликовано на сайте суда.

14 февраля стало известно, что "МС" отстранили от еврокубков на два года за нарушение финансового fair play: "горожане" использовали 188 млн евро владельца команды Шейха Мастура на трансферы, хотя говорили, что эти деньги – спонсорские.

Кроме отстранения от участия в еврокубках, клуб обязали выплатить 30 млн евро штрафа. "МС" сразу после оглашения решения суда подал апелляцию.

Теперь же CAS отменяет двухлетний бан на еврокубки и снижает штраф до 10 млн евро. Аргументацию своего решения в CAS пообещали опубликовать в течение следующих нескольки дней.

В этом розыгрыше АПЛ "Ман Сити" набрал 72 очка в 35 матчах и уже гарантировал себе попадание в розыгрыш Лиги Чемпионов 2020-2021 годов (в ЛЧ попадают четыре лучших команды по итогам сезона).