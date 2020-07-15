УАФ представила новую форму сборной Украины
Украинская ассоциация футбола (УАФ) презентовала новую игровую форму сборной Украины. Об этом сообщатся на сайте организации.
Подопечные Андрея Шевченко продолжат играть на поле в комплектах желтого и синего цветов от фирмы Joma.
На футболках нанесены "цветы" из герба Украины, а также логотипы производителя и сборной Украины. Рукава и воротник имеют желтое обрамление.
Футболки изготовлены из полиэстера, имеют хорошее качество и эластичность. Кроме того, у них высокая износостойкость. Ткань имеет технологию защиты от пота DRY MX и обеспечивает игрокам ощущение сухости и комфорта, а также предотвращает переохлаждение после тренировок.
Национальная команда будет в ней играть, начиная с матчей в Лиге наций, которые пройдут с 3 сентября по 17 ноября. В этой экипировке команда также должна сыграть на Евро-2020.
В 2016 году британский портал Sky Sports провел опрос на определение самой красивой и самой отвратительной формы среди команд на Евро-2016. В опросе победила форма сборной Франции. А вот дизайн футболки сборной Украины оказался самым отвратительным.