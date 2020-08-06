"Шахтер" - "Вольфсбург": Мораес посвятил голы своему деду, умершему от коронавируса

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, который отметился дублем в воротах "Вольфбурга" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, заявил, что посвятил голы своему деду Пауло, который накануне умер от коронавируса.

Об этом сообщает издание FOX Sports Brasil.

"Для меня это был очень тяжелый матч. Помимо трудности, привычной для игр в Лиге Европы, меня очень огорчила ситуация с дедушкой, – сказал после игры Мораес.

Он добавил, что в матче с "Вольфсбургом" сделал все, чтобы дед им гордился.

"Мой дед всегда был очень дорогим человеком для меня. Он многому меня научил. Я бы встретился с ним в мае, но из-за пандемии это было невозможно. У меня не было возможности его обнять, и мне это очень больно. Я знаю, что он наблюдает за мной оттуда. Я сделал все, чтобы он гордился", – сказал Мораес.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" на НСК "Олимпийский" в Киеве победил "Вольфсбург" со счетом 3:0 и вышел в 1/4 финала Лиги Европы. Два мяча в ворота немецкой команды забил Мораес. Перед началом встречи команды минутой молчания почтили память всех, чьи жизни унесла пандемия.