Не сошлись в цене. "Динамо" отказало итальянским клубам в продаже двух своих футболистов, – СМИ

Киевское "Динамо" не согласилось продать двух перспективных игроков итальянским клубам "Болонье" и "Наполи".

По информации TuttoBolognaWeb "Болонья" предложила 8 миллионов евро и бонусы за форварда Владислава Супрягу. Киевляне отклонили такое предложение, оповестив итальянцев, что 20-летний украинец может перейти в их клуб не менее чем за 15 миллионов евро.

По информации Ilnapolionline.com "Наполи" вел переговоры по трансферу защитника "Динамо" Виталия Миколенко. Итальянский клуб предполагал за 21-летнего украинца 10 миллионов евро, но "Динамо" настаивало на сумме не меньше чем 35 миллионов. Стороны не пришли к согласию и переговоры прекратились.

Владислав Супряга прошлый сезон провел в "Днепре-1" на правах аренды и забил 15 голов в 26 матчах.

Виталий Миколенко в составе Динамо в завершившемся сезоне УПЛ забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

Напомним, футбольный клуб "Динамо" Киев не стал продлевать контракт с 31-летним хорватским защитником Йосипом Пиваричем, срок действия которого истек 6 августа 2020 года.