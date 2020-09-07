Олимпиада-2021 в Токио состоится при любой коронавирусной погоде, – МОК

Перенесенные из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году независимо от ситуации с COVID-19. Они станут "Играми, которые победили COVID", – заявил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, возглавляющий Координационную комиссию по Играм в Токио, передает AFP.

Игры начнутся 23 июля следующего года, заверил Коутс.

Он напомнил, что Олимпийские игры в Токио должны были стать символом восстановления Японии после катастрофического землетрясения и цунами в 2011 году. Теперь же они будут позиционироваться как Игры, которые победят пандемию, как свет в конце туннеля.

Напомним, в конце марта 2020 года МОК перенес Игры на 2021 год. Согласно ранее утвержденному графику, Олимпиада должна была начаться 24 июля 2020 года. Допущенные на Игры-2020 спортсмены поедут на игры в следующем году без каких либо дополнительных отборов.

Группа, состоящая из представителей Японии и МОК, впервые встретилась на прошлой неделе. Ее задача – рассмотреть меры коронавирусной безопасности во время Игр.

Глава комитета "Токио-2020" Тоширо Муто на днях повторил, что организаторы надеются избежать Игр без зрителей, хотя этот вариант все еще обсуждается.

В Токио презентовали факел Олимпийских игр-2020, который по форме напоминает цветок сакуры.

Организационный комитет ХХХІІ Олимпийских игр 2020 года представил изображения талисмана Мирайтова.

Япония уже потратила миллиарды долларов на подготовку к Олимпиаде, и задержка только увеличивает расходы.

Коутс сказал, что МОК потратит дополнительно около 800 млн долларов на поддержку международных федераций, доходов у которых в этом году не будет, и национальных олимпийских комитетов.