"Шахтер" будет проводить домашние матчи на НСК "Олимпийский " в Киеве

Донецкий "Шахтер" подписал трехлетний контракт с НСК "Олимпийский" и теперь вместо Харькова будет проводить домашние матчи в Киеве. Об этом рассказал директор департамента по эксплуатации "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько на YouTube-канале "горняков".

"Мы заключили контракт с НСК "Олимпийский" на три года. Буквально на днях приехал последний груз из Харькова. Можно сказать, что наша харьковская история закончена. Это был важный период для нашего клуба. Мы бесконечно благодарны Харькову, стадиону и всем, кто был причастен к тем матчам", – сказал Гунько.

Он добавил, что "Шахтер" привез в Киев много оборудования по уходу за газоном.

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"В Киев мы перевезли много оборудования, 8 огромных фур. Прежде всего, это оборудование по уходу за газоном. Это то, на чем мы планируем сконцентрироваться. Но также есть оборудование, связанное с комфортном и безопасностью зрителей", – сказал Гунько.

О переезде "Шахтера" на "Олимпийский" ранее в интервью Интерфакс-Украина

сообщал генеральный директор Сергей Палкин.

По словам Палкина, переезд будет хорошим не только для дончан, но и для самого стадиона, ведь это дополнительный доход для содержания арены.

"Это будет хорошо и для сборной Украины, мы обсуждали этот вопрос с Андреем Шевченко. Есть также и другие идеи по взаимному сотрудничеству со стадионом. Что касается "Динамо", то у них особое приоритетное право выбора игрового дня, если по календарю наши игры попадают на одно и тоже число", – отметил гендиректор "Шахтера".

Таким образом, теперь "Динамо" придется делить главный стадион страны со своим основным конкурентом на внутренней арене.

Напомним, один из ведущих футболистов "Шахтера" бразильский полузащитник Тайсон заявил, что летом покинет команду.