Лопес заявил, что поставит деньги на проигрыш Ломаченко в течение трех раундов

Обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что его предстоящий бой за звание абсолютного чемпиона мира с Василием Ломаченко не продлиться долго, так как украинец якобы ему проиграет в течение трех раундов. Американский боксер даже готов поставить на это свои деньги.

Об этом сообщает FightHype.com.

Американец также заявил, что очень ждет боя с украинцем.

"Я чувствую себя как чемпион. Что есть, то есть. Осталось 18 или 19 дней. Не могу дождаться, я рад. Тренировочный лагерь проходит потрясающе. Я взбудоражен и взволнован. На этой неделе мы начали работу свежими и сильными. Осталось две недели, и мы надерем кому-то задницу. Я очень этого жду. Мы очень долго к этому шли, мы творим историю, – сказал Лопес.

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Он добавил, что бой с Ломаченко не продлится более трех раундов.

"Будет ли нокаут Ломаченко в первом раунде? Скажу, что бой не продлится три раунда. И я поставлю на это деньги", – сказал Лопес во время общения с болельщиками.

Американец повторил, что он чувствует себя очень уверенно и не оставит Василию шансов.

"Я не буду полагаться только лишь на превосходство в габаритах. Просто он никогда прежде не сталкивался с таким бойцом, как я. Да, у него было много матёрых оппонентов, которые давно выступали в профессионалах, сколотили крутые рекорды… Уважаю их всех, но повторяю, что я сделан из другого теста. Уважаю Ломаченко, но не верю в весь тот хайп, который создали вокруг него", – сказал Лопес.

Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 17 октября. Встреча пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand.

Напомним, украинский боксер в полусреднем весе Иван Редкач заявил, что хотел бы, чтобы его соотечественник, Василий Ломаченко, проиграл в предстоящем бою Теофимо Лопесу. Отметим, что Редкач и Ломаченко конфликтуют между собой. Недавно Иван рассказал, что Ломаченко толкнул его в церкви с матом.