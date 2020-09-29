"Динамо" с Луческу выходит в групповой турнир ЛЧ, разгромив в Киеве "Гент" 3:0

В домашнем матче с бельгийским "Гентом" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов (ЛЧ) киевскому "Динамо" предстояло пройти последний рубеж, чтобы впервые за восемь лет пройти сито отбора в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы. Последний раз преодолеть квалификационный барьер киевлянам удавалось еще в 2012 году, когда команду возглавлял Юрий Семин. Сейчас такую же задачу предстояло решать новому иностранному наставнику "Динамо" Мирче Луческу.

После выездной победы над "Гентом" со счетом 2:1, задача казалось вполне выполнимой. "Динамо" устраивала победа с любым счетом, ничья и даже поражение 0:1. Но тем и тяжелее на футболистов ложился груз ответственности за возможную неудачу.

До начала игры оставалась интрига, какую тактику выберет Луческу, чтобы добиться желаемого результата. После первого удара по мячу стало понятно, что "Динамо" не собирается уходить в глухую оборону. Киевляне взяли мяч под свой контроль и начали проводить атаки на ворота соперника. И удача не заставила себя долго ждать. Уже на 9 минуте шикарный гол забил Буяльский. После флангового прострела Супряги он пяткой замкнул передачу, отправив мяч в противоположный от вратаря нижний угол ворот. "Динамо" вышло вперед 1:0.

На 17 минуте удача снова могла улыбнуться "Динамо". После затяжной атаки зарядил Шапаренко, но попал в штангу.

Игра киевлян в первом тайме не была безупречной, иногда случались ошибки в передачах, что позволяло бельгийцам проводить свои атаки. Но в целом они контролировали ход игры, вынуждая соперника много передвигаться без мяча.

На 35 минуте после фланговой передачи Родригеша мяч попал в руку украинского защитника "Гента" Пластуна и судья назначил пенальти. Одиннадцатиметровый четко реализовал де Пена ударом в правый нижний угол. Это уже 2:0.

Через несколько минут счет мог стать разгромным. В штрафной площадке сбили Супрягу, судья снова показал на одиннадцатиметровый удар, но отменил свое решение после того, как арбитры посмотрели VAR и увидели перед нарушением офсайд.

А вот в начале второго тайма после фола на Супряге арбитр пенальти уже не отменил. Наш нападающий прорывался сквозь защитников в штрафную, но его сбили. Одиннадцатиметровый реализовал Родригес. Это уже разгром 3:0!

Беспокойно у ворот "Динамо" было после нескольких угловых, исполненных "Гентом". Трижды забить имел возможность украинец Пластун. Дважды выручил киевлян вратарь Бущан, а третий раз летящий в ворота мяч вынес Караваев.

В середине тайма "Гент" перехватил инициативу и имел не один момент сократить разрыв в счете, но блестяще играл голкипер киевлян Георгий Бущан.

Динамовцы смогли сдержать натиск соперника в концовке игры, оставив сухими свои ворота.

Поздравляем "Динамо" с долгожданным выходом в групповой этап Лиги чемпионов!