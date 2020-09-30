Луческу о победе над "Гентом": Рад результату, но недоволен игрой

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, комментируя победу своей команды в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов над "Гентом" со счетом 3:0, заявил, что рад результату и выходу в групповой этап турнира, но не совсем доволен игрой подопечных во втором тайме.

Об этом сообщается на официальном сайте киевского клуба.

"Я рад, что мы прошли дальше, но не доволен игрой. Однако самое главное, что есть результат и мы вышли в групповой этап Лиги чемпионов. До третьего гола все было хорошо, но после него мы допустили много ошибок, позволили соперникам заработать много угловых и стандартов, которые являются их главным козырем", – сказал Луческу.

"Я хочу видеть не тот футбол, который был во втором тайме. Но результат мне понравился", – добавил он.

На послематчевой конференции Луческу особенно похвалил голкипера команды Георгия Бущана, отметив, что благодаря ему в ворота "Динамо" не влетели мячи.

"Жора Бущан сделал своё дело. Моментов у его ворот хватило бы на пять матчей", – сказал главный тренер.

Он также заявил, что готов к тому, что с выходом в групповой этап ЛЧ от него и команды будут ждать еще большего.

"Это абсолютно нормально. Я для того здесь и нахожусь, чтобы побеждать. Чтобы создать боеспособную команду, которая будет побеждать.. Считаю, что свою работу мы выполнили качественно. Надеюсь, что и в дальнейшем так будет", – сказал Луческу.

Напомним, в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" обыграло "Гент" со счетом 3:0 и вышло в групповой этап турнира.